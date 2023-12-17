В результате ДТП в Дагестане погиб девятилетний ребенок

В Буйнакском районе Дагестана в ДТП легковой автомобиль врезался в стоящую на обочине машину. В ДТП погиб девятилетний ребенок, еще пять человек пострадали, о чем в воскресенье, 17 декабря, сообщили в пресс-службе МВД по республике.