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Россия продает нефть Китаю дороже 60 долларов за баррель

Россия продает нефть Китаю дороже 60 долларов за баррель

Небольшие независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае, как сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные ценового агентства Argus Media, покупают российскую нефть марки ESPO с доставкой в январе 2023 года по 67,11 долларов за баррель, т.

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