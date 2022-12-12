Россия продает нефть Китаю дороже 60 долларов за баррель

Небольшие независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае, как сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные ценового агентства Argus Media, покупают российскую нефть марки ESPO с доставкой в январе 2023 года по 67,11 долларов за баррель, т.