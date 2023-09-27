Куда сходить: интересные мероприятия 28 сентября в Крыму

ЭКСКУРСИЯ Севастополь (Севастополь, Набережная Корнилова, 2) «Наследие адмирала Лазарева», 12+ 28 сентября, 15:00 «Лазаревская эпоха» – так историки выделяют время работы Михаила Петровича Лазарева на посту главного командира Черноморского флота и военного губернатора городов Николаева и Севастополя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии