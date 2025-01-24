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В Британии захотели «унизить Путина», но опозорились сами

В Британии захотели «унизить Путина», но опозорились сами

Британские пропагандисты захотели «унизить Путина», но опозорились сами. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми съязвил, что на завоевание Украины Кремлю придется потратить сто лет, пишет Daily Express.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Однако НАТО само не желает границ для себя и претендует на управление миром по своему усмотрению. Нам не нужно завоевание Украины, лишь отсутствие угрозы со стороны НАТО и тирании в областях бывшей российской империи, которые вернулись в Россию. А инвестиции Англии в Украину для их обогащения.
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20 час.
Владимир Алтайцев
Инфляция  всегда  есть в  любой стране,это  закон  экономики, и  уничтожить  инфляцию  невозможно. А  вот наглоскунсы  про масло  загнули  непомерно. В Абрикосе, что  рядом  со  мной  не  меньше  никак  6-7  сортов масла.
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2 час.
Александр Самарин
В СССР была стадильность и уверенность в будущем не смотря на кризисы и колебания в мире, страна развивалась и всё было своё и был мир, сейчас этого ни чего нет, прибыль от ресурсов и бизнеса уходит на развитие запада и по карманам
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36 мин.

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