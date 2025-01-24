Британские пропагандисты захотели «унизить Путина», но опозорились сами. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми съязвил, что на завоевание Украины Кремлю придется потратить сто лет, пишет Daily Express.
В Британии захотели «унизить Путина», но опозорились сами
Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Однако НАТО само не желает границ для себя и претендует на управление миром по своему усмотрению. Нам не нужно завоевание Украины, лишь отсутствие угрозы со стороны НАТО и тирании в областях бывшей российской империи, которые вернулись в Россию. А инвестиции Англии в Украину для их обогащения.
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20 час.
Владимир Алтайцев
Инфляция всегда есть в любой стране,это закон экономики, и уничтожить инфляцию невозможно. А вот наглоскунсы про масло загнули непомерно. В Абрикосе, что рядом со мной не меньше никак 6-7 сортов масла.
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2 час.
Александр Самарин
В СССР была стадильность и уверенность в будущем не смотря на кризисы и колебания в мире, страна развивалась и всё было своё и был мир, сейчас этого ни чего нет, прибыль от ресурсов и бизнеса уходит на развитие запада и по карманам
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36 мин.
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