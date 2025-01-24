СБ Сергей Бунцов Однако НАТО само не желает границ для себя и претендует на управление миром по своему усмотрению. Нам не нужно завоевание Украины, лишь отсутствие угрозы со стороны НАТО и тирании в областях бывшей российской империи, которые вернулись в Россию. А инвестиции Англии в Украину для их обогащения.

Владимир Алтайцев Инфляция всегда есть в любой стране,это закон экономики, и уничтожить инфляцию невозможно. А вот наглоскунсы про масло загнули непомерно. В Абрикосе, что рядом со мной не меньше никак 6-7 сортов масла.