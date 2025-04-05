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Царьград

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Русские военные спасли шестерых мирных жителей из Гуева за сутки

Русские военные спасли шестерых мирных жителей из Гуева за сутки

Русские военные эвакуировали шестерых мирных жителей, включая несовершеннолетнюю девочку, из Гуева Курской области.

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