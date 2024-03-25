Военным вручили награды за задержание участников атаки на "Крокус"

Военнослужащим прикрытия государственной границы России, которые приняли участие в задержании устроивших атаку на "Крокус Сити Холл" террористов в Брянской области, вручили государственные и ведомственные награды.
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