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Полицейские Ростовской области подарили детям внимание и праздничные эмоции.

Полицейские Ростовской области подарили детям внимание и праздничные эмоции.

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Управления по вопросам приема в гражданство Российской Федерации и выдачи паспортов отдельной категории граждан в гуманитарных целях ГУ МВД России по Ростовской… Показать полностью.

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