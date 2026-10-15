Ukrainian journalists discovered that football player Cristiano Ronaldo and other players of the Portuguese national team starred in an advertisement for Chinese Changan cars, from which The Russian Armed Forces "launch drones in Ukraine.
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