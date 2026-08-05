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Аналитик Саливон: жара может сократить товарооборот Украины с ЕС

Аналитик Саливон: жара может сократить товарооборот Украины с ЕС

Эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Арина Саливон предположила, что аномальная жара в Европе может привести к сокращению товарооборота Украины с Евросоюзом по отдельным категориям.

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