Аналитик Саливон: жара может сократить товарооборот Украины с ЕС

Эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Арина Саливон предположила, что аномальная жара в Европе может привести к сокращению товарооборота Украины с Евросоюзом по отдельным категориям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии