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Минюст США: полицейские, пострадавшие во время штурма Капитолия, могут подать в суд на экс-президента США Дональда Трампа

Телеканал NBC со ссылкой на министерство юстиции США сообщил, что полицейские, которые пострадали во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, могут подать в суд на бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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