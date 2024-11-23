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МО: «Искандер» уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр

МО: «Искандер» уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр

Министерство обороны России поделилось подробностями об ударе по украинскому аэродрому Днепр. Согласно сообщениям ведомства атака осуществлялась с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» с кассетной боевой частью.

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