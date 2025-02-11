В России удвоились штрафы за неуплату налога с продажи недвижимости

Россиян будут сильнее наказывать за неправильное использование жилых помещений Вступившие в силу в 2025 году законодательные изменения ужесточают ответственность за нарушения при использовании жилых помещений.
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