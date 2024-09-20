Воевавшего на стороне Украины актера «Глухаря» обвинили по новому делу. Он уже получил заочно пожизненное за госизмену

Бывшего российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвиняют по новому делу — его подозревают в нападениях на Белгородскую и Брянскую области в составе запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).
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