Воевавшего на стороне Украины актера «Глухаря» обвинили по новому делу. Он уже получил заочно пожизненное за госизмену

Бывшего российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвиняют по новому делу — его подозревают в нападениях на Белгородскую и Брянскую области в составе запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).