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Воевавшего на стороне Украины актера «Глухаря» обвинили по новому делу. Он уже получил заочно пожизненное за госизмену

Воевавшего на стороне Украины актера «Глухаря» обвинили по новому делу. Он уже получил заочно пожизненное за госизмену

Бывшего российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвиняют по новому делу — его подозревают в нападениях на Белгородскую и Брянскую области в составе запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).

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