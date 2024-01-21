РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    НИЧЕГО СЕБЕ, что творится в России!! То бушуют пожары то там. то сям!!  Которые поджоги... Теперь уже людей в туалета...До смерти забитых...
  • лина любимцева
    Счастливчики, кто выжил!!!Кадры с выжившими...
  • Олег Тимофеев
    Обидно понемаешь они только приехали а тут бац вторая смена.Псы войны не подл...

Путин и президент Египта дадут команду на заливку бетона на АЭС "Эль-Дабаа"

Путин и президент Египта дадут команду на заливку бетона на АЭС "Эль-Дабаа"

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Aleksey Nikolskyi Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 января примут участие в мероприятии по заливке первого бетона в основание четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх