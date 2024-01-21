Путин и президент Египта дадут команду на заливку бетона на АЭС "Эль-Дабаа"

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Aleksey Nikolskyi Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 января примут участие в мероприятии по заливке первого бетона в основание четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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