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«Дело спустят на тормозах, уж больно тачки крутые – откупятся»

«Дело спустят на тормозах, уж больно тачки крутые – откупятся»

Понимаю, что такими сюжетами, которые теперь на каждом шагу (вреднейшая миграционная политика до того довела), граждан России уже не удивить.

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