Военные ВСУ убили сдавшегося в плен боевика «Правого сектора»

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении убили сдавшегося в российский плен 20-летнего боевика украинской националистической организации «Правый сектор» (запрещена в России как террористическая и экстремистская).
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