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«Где деньги? Где заводы?» Путин поинтересовался у Мантурова судьбой мусороперерабатывающей инфраструктуры

«Где деньги? Где заводы?» Путин поинтересовался у Мантурова судьбой мусороперерабатывающей инфраструктуры

С 2019 года в России началась т.н. мусорная реформа – сферу обращения с твердыми коммунальными отходами взяли под контроль, заработали региональные операторы, которых выбирают в каждом субъекте по конкурсу, а также должна была появиться инфраструктура для сортировки, переработки и утилизации отходов.

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