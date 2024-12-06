«Где деньги? Где заводы?» Путин поинтересовался у Мантурова судьбой мусороперерабатывающей инфраструктуры

С 2019 года в России началась т.н. мусорная реформа – сферу обращения с твердыми коммунальными отходами взяли под контроль, заработали региональные операторы, которых выбирают в каждом субъекте по конкурсу, а также должна была появиться инфраструктура для сортировки, переработки и утилизации отходов.