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445 вагонов за полгода: ТВЗ наращивает выпуск подвижного состава

445 вагонов за полгода: ТВЗ наращивает выпуск подвижного состава

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) подвёл итоги поставок за первое полугодие 2026 года и озвучил планы на вторую половину года Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), входящий в состав «Трансмашхолдинга», за первое полугодие 2026 года поставил заказчикам 445 пассажирских вагонов различных моделей.

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