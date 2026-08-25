445 вагонов за полгода: ТВЗ наращивает выпуск подвижного состава

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) подвёл итоги поставок за первое полугодие 2026 года и озвучил планы на вторую половину года Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), входящий в состав «Трансмашхолдинга», за первое полугодие 2026 года поставил заказчикам 445 пассажирских вагонов различных моделей.