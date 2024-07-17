Эксперт рассказала о важности психологического комфорта на работе

Это сказывается на производительности сотрудников Стресс на рабочем месте плохо влияет на производительность сотрудников, сказала РИАМО HR-консультант и эксперт по управлению человеческими ресурсами Диана Махмутова.
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