В Ульяновской области полицейские и общественники посетили спортивно-оздоровительный лагерь «Сокол»

Ежегодно в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудниками УМВД России по Ульяновской области совместно с членом Общественного совета при региональном УМВД, директором Ульяновского областного краеведческого музея имени И.
Ежегодно в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудниками УМВД России по Ульяновской области совместно с членом Общественного совета при региональном УМВД, директором Ульяновского областного краеведческого музея имени И.
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