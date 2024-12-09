Падение нефти не остановить вторую неделю

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на протяжении двух недель. Саудовская Аравия объявила о неожиданном снижении цен на нефть для азиатских покупателей и это может привести котировки к новым минимумам года.
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