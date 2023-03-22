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Может, хватит нам образа Великой Отечественной?

Может, хватит нам образа Великой Отечественной?

Сегодня хотелось бы поговорить о сравнениях. Некоторые авторы и блогеры российского сегмента очень активно эксплуатируют образ Великой Отечественной войны, проецируя его на день сегодняшний.

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