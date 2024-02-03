Мужчины, которые требуют приданое

опять мужененавистническая бредятина. Авторка больная на всю голову. Надо бы ей на фаллоимитатор скинуться - видать мужики на неё не смотрят,вот и злобствует.

Валерий Кривошеев

Думаю, что человек вступающий в брак, не на годик - два, а на всю жизнь, вряд-ли будет озабочен тем, сколько денег у супруга. Жизнь она длинная, богатый сто раз разориться, занимающего выгодную должность сто раз уволят и посадят. Сколько таких прошло перед глазами, не счесть. Касается это и мужчин и женщин, без разницы. Если ты не законченный мудак -выбирай человека, а не приданое.