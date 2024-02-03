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Мужчины, которые требуют приданое

Мужчины, которые требуют приданое

Вчера вечером, снимая с белой ноги кокошник, обратила внимание на группу мужчин, требующих от современных женщин приданое.

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Комментарии
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Галина 123
Супер. Не бровь, а в глаз.
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14 час.
Н
НС
опять мужененавистническая бредятина. Авторка больная на всю голову.  Надо бы ей на фаллоимитатор скинуться -  видать мужики на неё не смотрят,вот и злобствует.
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6 час.
Валерий Кривошеев
Думаю, что человек вступающий в брак, не на годик - два, а на всю жизнь, вряд-ли будет озабочен тем, сколько денег у супруга. Жизнь она длинная, богатый сто раз разориться, занимающего выгодную должность сто раз уволят и посадят. Сколько таких прошло перед глазами, не счесть. Касается это и мужчин и женщин, без разницы. Если ты не законченный мудак  -выбирай человека, а не приданое.
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3 час.

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