Если НЛО действительно инопланетные корабли, то что они делают на Земле?

Содержание Отличие реальных НЛО от основной массы ежедневных сообщений о наблюдении непонятных объектов Так что же делают НЛО на Земле? Человеческая энергия Что мы можем с этим поделать? Наблюдения НЛО можно разделить на множество категорий.