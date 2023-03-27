Этот таинственный мир

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Если НЛО действительно инопланетные корабли, то что они делают на Земле?

Если НЛО действительно инопланетные корабли, то что они делают на Земле?

Содержание Отличие реальных НЛО от основной массы ежедневных сообщений о наблюдении непонятных объектов Так что же делают НЛО на Земле? Человеческая энергия Что мы можем с этим поделать? Наблюдения НЛО можно разделить на множество категорий.

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