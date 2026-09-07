Бывшую замминистра здравоохранения Рязанской области оставили в СИЗО до 21 ноября Суд продлил содержание под стражей бывшему первому заместителю министра здравоохранения Рязанской области Наталье Тимошенко до 21 ноября.
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