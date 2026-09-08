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Сергей Мардан: Зе видимо по соображениям медийности решил заниматься какими-то уж совсем детсадовскими манипуляциями

Сергей Мардан: Зе видимо по соображениям медийности решил заниматься какими-то уж совсем детсадовскими манипуляциями

Киев готов искать компромиссы в продовольственной и энергетической сферах и ждет встречных шагов от Москвы — Зеленский «Зерно, энергетика — болезненные вопросы для Украины и России.

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Профиль пользователя Дмитрий Бобров
Дмитрий Бобров

Мардан - военный эксперт? Нет. Энергетик? Нет. Поэтому что нужно для вывода из строя энергетики-обывательские разговоры. Выше уже писали о его голословном заявлении о незначительности доли сельхозпродукции в экспорте. Вывод: болтун.

Профиль пользователя Владимир Розов
Владимир Розов

«для РФ сельхоз это лишь очередная статья экспортных пошлин, абсолютно ничтожная на фоне того же нефтегаза».
Сергей Мардан не экономист, а журналист, журналистам всё простительно)))
Финансовый объём экспорта РФ по некоторым позициям (2025):
Минеральные продукты (нефть, газ, уголь) — 225,3 млрд дол.
Сельхоз.сырье и продовольствие (прежде всего зерно) — 40,9 млрд дол.
🤔
40,9 млрд долларов — это не ничтожная доля от 225, это 18%.
Путин по итогу года громко заявил о том, что Россия поставила в 2025 году на экспорт военной продукции на 15 млрд долларов. Если с точки зрения Мардана, 40,9 млрд — ни о чём, то чего тогда стОит заявление Путина?