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FiNE NEWS

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Польский военный самолет едва не сбил украинский МиГ из-за проблем в коммуникации

Польский военный самолет едва не сбил украинский МиГ из-за проблем в коммуникации

Польский генерал Роман Полько, бывший заместитель главы Бюро национальной безопасности Польши и экс-командующий подразделением спецназа GROM, заявил о том, что польский военный самолет едва не сбил украинский истребитель МиГ.

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