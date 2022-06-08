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Республиканцы в Конгрессе выступили в защиту права на ношение оружия

Республиканцы в Конгрессе выступили в защиту права на ношение оружия

На события 11 сентября (2001 года) сослался, выступая против мер по контролю над огнестрельным оружием в ответ на недавние массовые расстрелы, второй по рангу республиканец в палате представителей Стив Скализ, сообщает 8 июня газета The Hill.

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