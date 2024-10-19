Крузе считает, что из-за секс-скандала не попал на ЧМ-2014: «В сборной многие вызывали эскортниц, но они были на других этажах. А я сказал девушке прийти в мою комнату»

Бывший форвард «Боруссии» из Менхенгладбаха, «Вольфсбурга», «Униона» и других клубов Бундеслиги рассказал, что перед товарищеским матчем с Англией в 2013 году его застукали с женщиной в гостиничном номере.
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