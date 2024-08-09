Найденная мёртвой петербурженка в день гибели попала в камеру домофона с мужчинами Зверски убитая 25-летняя жительница Санкт-Петербурга, тело которой с множественными ранениями было обнаружено 8 накануне, 8 августа, в день гибели заходила домой с четырьмя мужчинами.