СВОДКА! Ночь богатая на события: впервые ВС РФ выступили с предупреждением по украинскому ТВ

Ночь выдалась богатой на инциденты. ▪️ После вмешательства в сигнал украинского телевидения и "предупреждений" о применении комплекса "Орешник" вооруженными силами России, над Украиной были осуществлены ракетные удары по объектам в Кременчуге, Павлограде и Киевской области.