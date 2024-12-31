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СВОДКА! Ночь богатая на события: впервые ВС РФ выступили с предупреждением по украинскому ТВ

СВОДКА! Ночь богатая на события: впервые ВС РФ выступили с предупреждением по украинскому ТВ

Ночь выдалась богатой на инциденты. ▪️ После вмешательства в сигнал украинского телевидения и "предупреждений" о применении комплекса "Орешник" вооруженными силами России, над Украиной были осуществлены ракетные удары по объектам в Кременчуге, Павлограде и Киевской области.

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