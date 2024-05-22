Маск готов провести дебаты Трампа и Байдена при участии Кеннеди

Американский предприниматель и бизнесмен выразил готовность провести дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и нынешним главой государства Джо Байденом при участии в мероприятии независимого кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младший.
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