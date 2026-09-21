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Власти Чехии примут меры по борьбе с высокими ценами на топливо

Власти Чехии примут меры по борьбе с высокими ценами на топливо

Правительство Чехии уже подготовило меры по борьбе с высокими ценами на топливо, конкретные шаги будут объявлены 21 сентября после заседания кабинета министров, заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек на телеканале CNN.

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