⚡️«Если они не уважают порядки страны, то они тут не нужны»: Глава Крыма о мигрантах и контроле «Не важно кто.
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⚡️«Если они не уважают порядки страны, то они тут не нужны»: Глава Крыма о мигрантах и контроле «Не важно кто.