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В Смольном согласовали проект реконструкции станции метро «Фрунзенская»

В Смольном согласовали проект реконструкции станции метро «Фрунзенская»

В Петербурге утвердили проект реконструкции станции метрополитена «Фрунзенская». Положительное заключение выдал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

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