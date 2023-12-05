Российские добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовским

Сейчас четыре штурмовые группы работают по трассе в районе Артемовского Отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки украинских войск на артемовско-соледарском участке.
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