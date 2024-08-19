Reuters: Трамп предложит Маску место в своей администрации, если одержит победу на выборах

Предприниматель может стать членом кабинета главы американской администрации Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп хотел бы в случае своей победы на президентских выборах в ноябре, чтобы предприниматель Илон Маск вошел в американскую администрацию.
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