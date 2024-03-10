Красноярец полдня ездил от одной конечной до другой на автобусе

Устав постоянно сидеть перед монитором ноутбука, заместитель главного редактора NGS24.RU Александр Ибрагимов решил поэкспериментировать с форматами статей и целый день просто катался на автобусе по городу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии