В инфраструктурной войне замечена Польша: Потёк нефтепровод "Дружба"

"Во вторник поздно вечером системы автоматизации обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка", – отчитался местный оператор нефтепровода компания PERN.
"Во вторник поздно вечером системы автоматизации обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка", – отчитался местный оператор нефтепровода компания PERN.
Свежие комментарии