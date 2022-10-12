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В инфраструктурной войне замечена Польша: Потёк нефтепровод "Дружба"

В инфраструктурной войне замечена Польша: Потёк нефтепровод "Дружба"

"Во вторник поздно вечером системы автоматизации обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка", – отчитался местный оператор нефтепровода компания PERN.

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