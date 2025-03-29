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Четыре региона Украины охвачены воздушной тревогой: последние новости

Четыре региона Украины охвачены воздушной тревогой: последние новости

В четырёх областях Украины, включая Винницкую и Николаевскую, объявлена воздушная тревога. Предупреждение также продолжает действовать в столичном регионе и ряде других областей, что свидетельствует об актуальной угрозе с воздуха.

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