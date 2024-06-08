Игорь Сечин на ПМЭФ-2024: Евросоюз отказался от своего суверенитета, а европейцы стали беднее

Юрий Сидоров

А мы стали богаче??? Меня всегда передергивает забота наших исключительных хорьков по поводу благополучия Запада. Наша страна не только Москва и Питер. Дальше на восток наш народ не шикует в благополучии, хотя газ и нефть как раз с востока. Вкладывайся в РОДНУЮ страну и радуйся Сечин, что жизнь потратишь не зря.