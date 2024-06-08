Игорь Сечин на ПМЭФ-2024: Евросоюз отказался от своего суверенитета, а европейцы стали беднее

Идея энергетического перехода заключается в укреплении однополярной структуры миропорядка. Об этом заявил Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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