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Игорь Сечин на ПМЭФ-2024: Евросоюз отказался от своего суверенитета, а европейцы стали беднее

Игорь Сечин на ПМЭФ-2024: Евросоюз отказался от своего суверенитета, а европейцы стали беднее

Идея энергетического перехода заключается в укреплении однополярной структуры миропорядка. Об этом заявил Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Комментарии
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Юрий Сидоров
А мы стали богаче??? Меня всегда передергивает забота наших исключительных хорьков по поводу благополучия Запада. Наша страна не только Москва и Питер. Дальше на восток наш народ не шикует в благополучии, хотя газ и нефть как раз с востока. Вкладывайся в РОДНУЮ страну и радуйся Сечин, что жизнь потратишь не зря.
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