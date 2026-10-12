Сергей Крянин: «Если Большунов подготовится, то он организует конкуренцию Клэбо»

Бронзовый призер ЧМ-2001 по лыжным гонкам Сергей Крянин считает, что россиянин Александр Большунов мог бы составить конкуренцию норвежцу Йоханнесу Клэбо.
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