Исламский мир хочет сотрудничать с РФ в научной сфере

Гендиректор Организации Исламского мира по вопросам науки и культуры (ИСЕСКО) Салем бен Мухаммед аль-Малик заявил ТАСС, что представители исламских стран надеются на тесное сотрудничество с Россией в области научных инноваций, включая искусственный интеллект и космические программы.