Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Мы страной за фирменные носки не торгуем. Кстати,никто не торгует!Путин: Победа буд...
  • Eduard
    Вся их власть такая:"Друг дружке передают долги,думая что они ответственности избегут"Илон Маск заявил,...
  • Eduard
    А янки отдавать и не собираются.Илон Маск заявил,...

Исламский мир хочет сотрудничать с РФ в научной сфере

Исламский мир хочет сотрудничать с РФ в научной сфере

Гендиректор Организации Исламского мира по вопросам науки и культуры (ИСЕСКО) Салем бен Мухаммед аль-Малик заявил ТАСС, что представители исламских стран надеются на тесное сотрудничество с Россией в области научных инноваций, включая искусственный интеллект и космические программы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх