Украинцы ошибались, считая будто на страже так называемого международного права стоят США. Об этом в эфире видеоканала «Суперпозиция» заявил бежавший в Германию бывший ельцинский вице-премьер и аферист (в списке террористов в РФ) Альфред Кох , передает корреспондент «ПолитНавигатора».