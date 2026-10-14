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Иноагент-аферист Кох: «Громче всех вопившие о международном праве украинцы – расстаются с этой иллюзией»

Иноагент-аферист Кох: «Громче всех вопившие о международном праве украинцы – расстаются с этой иллюзией»

Украинцы ошибались, считая будто на страже так называемого международного права стоят США. Об этом в эфире видеоканала «Суперпозиция» заявил бежавший в Германию бывший ельцинский вице-премьер и аферист (в списке террористов в РФ) Альфред Кох , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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