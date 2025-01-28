ГП потребовала взыскать ₽3,2 млрд по делу о фортификациях под Курском

Генеральная прокуратура России направила иск о взыскании более 3,2 млрд рублей с бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и других фигурантов дела о строительстве оборонных сооружений в регионе.
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