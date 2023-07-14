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Байден пошутил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест»

По словам президента США, «кроме шуток», никто не знает точно, «какое будущее у Пригожина в России».<strong>Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки заявил, что не знает о местонахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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