Байден пошутил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест»

По словам президента США, «кроме шуток», никто не знает точно, «какое будущее у Пригожина в России».<strong>Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки заявил, что не знает о местонахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.