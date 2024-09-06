Силовики Кургана задержали главу диаспоры, который был в розыске в своей стране. Инсайд

В Кургане глава одной из диаспор был задержан силовиками. По данным источников URA.RU из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, причиной задержания стала информация, что он находится в розыске на своей Родине.
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