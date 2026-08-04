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«Я начала сотрудничать с Miu Miu, когда мне было всего 16 лет»: Тилан Блондо показала фото со свадебного торжества и рассказала о платье

«Я начала сотрудничать с Miu Miu, когда мне было всего 16 лет»: Тилан Блондо показала фото со свадебного торжества и рассказала о платье

25-летняя французская модель Тилан Блондо, которую в детстве называли самой красивой девочкой в мире, поделилась кадрами с собственной свадьбы.

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