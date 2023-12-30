Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Песков это скрытый иноагент, который не дошёл до вечеринки -  всё костюм подпирал на прогулку как и Киркоров.Вот и до Пескова ...
  • Александр Цапенко
    А что ты хотел от пожизненных педерастов?!Без названия
  • Михаил Фадеев
    Ну да - куда Кинжал не кинь - в сопротивление режиму Зе попадешь! Там почти все сейчас уже в "сопротивлении"..., а да..."Месть блюдо холо...

Без названия

Глава СПЧ Валерий Фадеев в комментарии ТАСС: По итогам встречи с президентом 4 декабря ожидаем выхода более десятка поручений.

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