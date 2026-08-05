Оценена опасность больших комаров в России

Большие комары в России не переносят малярию и не угрожают здоровью человека. Опасность таких насекомых оценил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с РИА Новости.
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